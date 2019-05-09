Халеп – о победе над Барти: я не была готова к матчу, играла на антибиотиках

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала свой выход в полуфинал соревнований в Мадриде (Испания). В двух партиях она обыграла австралийку Эшли Барти – 7:5, 7:5.



«Сегодня я не до конца была готова к матчу. Я по-прежнему играла на антибиотиках, но в целом неплохо отработала.



Рада видеть зрителей, которые болеют за меня из года в год. Счастлива, что снова удалось добиться победы.



Трофей? Пока рано о ней думать, я лишь в полуфинале. Тем не менее я хочу выйти в финал и победить», – заявила Симона в послематчевом интервью.



За выход в финале Madrid Mutua Open Халеп поборется с победительницей матча Наоми Осака (Япония, 1) – Белинда Бенчич (Швейцария). Действующей чемпионкой соревнований является чешка Петра Квитова.

Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться «Мастерс» в Мадриде – важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Даже Федерер заявился на этот турнир после трёхлетней паузы.