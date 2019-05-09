Феррер: Федерер на корте сводит с ума. Я лишь пару раз заставил его попотеть

Испанец Давид Феррер, минувшей ночью сыгравший свой последний матч в карьере, рассказал о роли представителей «Большой четвёрки» в его успехах.



«Рафа был для меня отражением. Хотя он и моложе, позже присоединился к туру, я учился у него. Выиграть турнир и выиграть его снова. Победа на «Ролан Гаррос», следом поездка в Лондон и снова победа… Это раз за разом демонстрировало что, когда вы выигрываете турнир, этого недостаточно, вы должны продолжать идти вперёд. Это помогло мне забраться на третью строчку в рейтинге и стать более стабильным.



Если бы я не видел таких игроков, как он, Федерер, Джокович и Маррей, я бы не стал таким хорошим игроком. Федерер? Он постоянно меняет темп и сводит тебя этим с ума. Возможно, я его пару раз заставил вспотеть на корте, но шансов на победу у меня не было никогда», – цитирует Феррера официальный сайт АТР.

Феррер: на финал «Ролан Гаррос»–2013 я вышел разобранным. У меня не было шансов