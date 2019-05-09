Вавринка пояснил отказ от домашнего Кубка Лэйвера в пользу St. Petersburg Open

Швейцарец Стэн Вавринка пояснил причины, по которым не выступит на домашнем Кубке Лэйвера, который пройдёт в Женеве. Вместо него теннисист планирует приехать на соревнования в Санкт-Петербурге.



«Мы обсуждали варианты на протяжении последнего года, как с Роджером лично, так и с менеджерами турнира. Последние переговоры прошли в Австралии – было сделано несколько предложений, которые меня не устроили. Когда прозвучала фраза «Это последнее предложение», я понял, что не сыграю в Женеве.



Конечно, я хотел бы сыграть на домашнем турнире. Роджер тоже хотел видеть меня в Женеве. К сожалению, этого не произошло. Уже через несколько дней я сообщил организаторам St. Petersburg Open о своём согласии», – цитирует Вавринку Tennis World USA.

На данный момент подтверждено участие в Кубке Лэйвере лишь двух теннисистов – Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Вавринка сыграет на турнире в Санкт-Петербурге вместо домашнего Кубка Лейвера