Джокович поспорит с Чиличем за путёвку в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович стал четвертьфиналистом Madrid Mutua Open – соревнований категории АТР 1000 в столице Испании. В двух партиях он оказался сильнее француза Жереми Шарди – 6:1, 7:6 (7:2).



Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. На счету Джоковича 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 4. Шарди отметился 3 подачами навылет и 1 двойной ошибкой.



Соперником серба в борьбе за выход в полуфинал станет представитель Хорватии Марин Чилич (9). Ранее он добыл волевую победу над Ласло Джере из Сербии – 4:6, 6:3, 6:2. Стоит отметить, что Чилич уступал со счётом 4:6, 1:3.



Действующим чемпионом соревнований в Мадриде является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее австрийца Доминика Тима – 6:4, 6:4.

Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться «Мастерс» в Мадриде – важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Даже Федерер заявился на этот турнир после трёхлетней паузы.