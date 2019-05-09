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Джокович поспорит с Чиличем за путёвку в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

Джокович поспорит с Чиличем за путёвку в полуфинал «Мастерса» в Мадриде
Теннис / ATP

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович стал четвертьфиналистом Madrid Mutua Open – соревнований категории АТР 1000 в столице Испании. В двух партиях он оказался сильнее француза Жереми Шарди – 6:1, 7:6 (7:2).

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. На счету Джоковича 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 4. Шарди отметился 3 подачами навылет и 1 двойной ошибкой.

Соперником серба в борьбе за выход в полуфинал станет представитель Хорватии Марин Чилич (9). Ранее он добыл волевую победу над Ласло Джере из Сербии – 4:6, 6:3, 6:2. Стоит отметить, что Чилич уступал со счётом 4:6, 1:3.

Действующим чемпионом соревнований в Мадриде является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее австрийца Доминика Тима – 6:4, 6:4.

09 мая 2019 года, четверг. 15:00 МСК
Мадрид (м). 3-й круг
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2 : 0
Жереми Шарди
47
Франция
Жереми Шарди
Ж. Шарди
1 2 3
           
6 7  
1 6  
           
09 мая 2019 года, четверг. 13:00 МСК
Мадрид (м). 3-й круг
Матч окончен
Марин Чилич
11
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
2 : 1
Ласло Джере
32
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
1 2 3
           
4 6 6
6 3 2
           
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