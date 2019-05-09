Джокович поспорит с Чиличем за путёвку в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. На счету Джоковича 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 4. Шарди отметился 3 подачами навылет и 1 двойной ошибкой.
Соперником серба в борьбе за выход в полуфинал станет представитель Хорватии Марин Чилич (9). Ранее он добыл волевую победу над Ласло Джере из Сербии – 4:6, 6:3, 6:2. Стоит отметить, что Чилич уступал со счётом 4:6, 1:3.
Действующим чемпионом соревнований в Мадриде является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее австрийца Доминика Тима – 6:4, 6:4.