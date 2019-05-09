Зверев – Ферреру: спасибо за всё, Давид. Мир тенниса будет по тебе скучать

Немецкий теннисист Александр Зверев, обыгравший во втором круге турнира в Мадриде Давида Феррера со счётом 6:4, 6:1, выразил благодарность испанцу, для которого этот поединок стал последним в карьере.



«Большое спасибо Давиду за то, что он показал мне, что значит быть игроком мирового уровня и знать, сколько нужно работы и профессионализма, чтобы быть на вершине. Как я уже сказал, я больше всего уважаю тебя, Давид, как игрока и человека с тех пор, как мы впервые сыграли в моём родном городе Гамбурге в 2014 году, когда ты не оставил мне абсолютно никаких шансов. Хотите верьте, хотите нет, это был лучший подарок, который ты мог бы мне преподнести.



Ты показал мне, какой уровень у топ-5 лучших теннисистов мира и, что более важно, свой собственный уровень. Для меня большая честь, что я много раз встречался с тобой на корте, а также в твоём последнем профессиональном матче. Спасибо за всё, Давид. Мир тенниса будет по тебе скучать», — написал Зверев в своём «инстаграме».



В матче за выход в четвертьфинал турнира в Мадриде соперником Зверева станет поляк Хуберт Хуркач, обыгравший француза Люка Пуи — 7:5, 6:1.

