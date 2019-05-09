Зверев: когда Надаль, Федерер и Джокович закончат карьеру, надеюсь стать топ-1

Немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий четвёртую строчку мирового рейтинга, поделился мыслями о том, может ли он в скором времени стать первой ракеткой планеты.



«Вижу ли я себя готовым подняться на вершину рейтинга ATP, когда Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль уйдут из профессионального тура? Надеюсь, что да. Но сделать это будет очень сложно, поскольку есть много других очень сильных молодых парней.



Моя игра меня не беспокоит. Я думаю только о том, чтобы снова играть на своём уровне. Я улучшил подачу, приём и особенно удар справа. Думаю, что стал лучше, чем в прошлом году, но мне нужно показать это на корте.



Теннис – такой вид спорта, в котором иногда случается так, что вы проигрываете несколько важных матчей подряд. Но, несмотря на это, я чувствую, что буду становиться сильнее с каждым днём», — приводит слова Зверева Tennis World USA.