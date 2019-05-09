Федерер отыграл два матчбола и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире в Мадриде (Испания) под четвёртым номером, в матче третьего круга одолел Гаэля Монфиса из Франции (15) — 6:0, 4:6, 7:6 (7:3). При счёте 6:5 в третьем сете в пользу Монфиса, француз заработал два матчбола, но не сумел их реализовать.



Продолжительность поединка составила 2 часа 3 минуты. Федерер 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Монфиса 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.



За выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде Федерер поспорит с пятым сеяным турнира австрийцем Домиником Тимом, переигравшим итальянца Фабио Фоньини (10) – 6:4, 7:5.



Действующим чемпионом соревнований в Мадриде является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее австрийца Доминика Тима – 6:4, 6:4.