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Федерер отыграл два матчбола и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Федерер отыграл два матчбола и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире в Мадриде (Испания) под четвёртым номером, в матче третьего круга одолел Гаэля Монфиса из Франции (15) — 6:0, 4:6, 7:6 (7:3). При счёте 6:5 в третьем сете в пользу Монфиса, француз заработал два матчбола, но не сумел их реализовать.

Продолжительность поединка составила 2 часа 3 минуты. Федерер 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Монфиса 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде Федерер поспорит с пятым сеяным турнира австрийцем Домиником Тимом, переигравшим итальянца Фабио Фоньини (10) – 6:4, 7:5.

Действующим чемпионом соревнований в Мадриде является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее австрийца Доминика Тима – 6:4, 6:4.

09 мая 2019 года, четверг. 17:00 МСК
Мадрид (м). 3-й круг
Матч окончен
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
2 : 1
Гаэль Монфис
18
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
1 2 3
           
6 4 7 7
0 6 6 3
           
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