Федерер одержал 1200-ю победу в карьере

Третья ракетка мирового рейтинга швейцарец Роджер Федерер преодолел отметку в 1200 побед в своей профессиональной карьере, обыграв француза Гаэля Монфиса со счётом 6:0, 4:6, 7:6 (7:3).



По количеству выигранных матчей он занимает вторую позицию. Лидирует в этом списке американец Джимми Коннорс, который за свою карьеру выиграл 1274 матча. Помимо Федерера из играющих в настоящий момент теннисистов лучший результат у испанца Рафаэля Надаля. Однако вторая ракетка планеты значительно уступает Федереру. На его счету 963 выигранных поединка. Такие данные приводит ATP.



Своей победой Роджер Федерер улучшил ещё два статистических показателя. Швейцарец выигрывал все матчи, в которых брал сет со счётом 6:0. Теперь статистика таких встреч – 87-0. Это также 30-й победный матч Федерера, когда со счётом 6:0 он выигрывал именно первый сет.

