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Вавринка обыграл Нисикори и может сыграть с Надалем в 1/4 финала в Мадриде

Вавринка обыграл Нисикори и может сыграть с Надалем в 1/4 финала в Мадриде
Теннис / ATP

Бывшая третья ракетка планеты швейцарец Стэн Вавринка в матче третьего круга «Мастерса» в Мадриде одержал победу над посеянным под шестым номером японцем Кеем Нисикори – 6:3, 7:6 (7:3). Счёт личных встреч стал 7-4 в пользу швейцарского теннисиста.

Продолжительность поединка составила 1 час 37 минут. Вавринка 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Нисикори 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни один заработанный брейк-пойнт, который японец не реализовал.

В четвертьфинальном поединке Вавринка может сыграть со второй ракеткой планеты испанцем Рафаэлем Надалем, если тот обыграет американца Фрэнсиса Тиафо в матче третьего круга.

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4.

09 мая 2019 года, четверг. 17:10 МСК
Мадрид (м). 3-й круг
Матч окончен
Кей Нисикори
7
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
0 : 2
Стэн Вавринка
34
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
1 2 3
           
3 6 3  
6 7 7  
           
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