Вавринка обыграл Нисикори и может сыграть с Надалем в 1/4 финала в Мадриде

Бывшая третья ракетка планеты швейцарец Стэн Вавринка в матче третьего круга «Мастерса» в Мадриде одержал победу над посеянным под шестым номером японцем Кеем Нисикори – 6:3, 7:6 (7:3). Счёт личных встреч стал 7-4 в пользу швейцарского теннисиста.



Продолжительность поединка составила 1 час 37 минут. Вавринка 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Нисикори 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни один заработанный брейк-пойнт, который японец не реализовал.



В четвертьфинальном поединке Вавринка может сыграть со второй ракеткой планеты испанцем Рафаэлем Надалем, если тот обыграет американца Фрэнсиса Тиафо в матче третьего круга.



Действующим чемпионом турнира в Мадриде является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4.