Осака: не понимаю, что творилось в моей голове

Первая ракетка планеты японка Наоми Осака, уступившая в четвертьфинале турнира в Мадриде (Испания) швейцарке Белинде Бенчич со счётом 6:3, 2:6, 5:7, ведя в решающем сете – 4-2, подвела итоги поединка.



«Сегодня была драма. Не понимаю, что творилось в моей голове. Не могу объяснить, что произошло. Бенчич сыграла действительно неплохо, так что не собираюсь говорить, что все причины поражения — во мне. Когда вам противостоит такая хорошая теннсистка, нужно ожидать, что она тоже будет иногда выдавать великолепную игру.



Несмотря на неудачу, рада, потому что перед началом турнира я вообще не была уверена, что выступлю в первом матче. Но я смогла, и это было главной задачей», — приводит слова японской теннисистки WTA.

Для Осаки это поражение стало первым в текущем сезоне в матчах с теннисистками из топ-20 мирового рейтинга, а Бенчич выиграла все пять встреч в поединках с соперницами из первой пятёрки.