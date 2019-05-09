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Циципас одолел Вердаско и теперь делит с Медведевым 1-е место по победам в году

Циципас одолел Вердаско и теперь делит с Медведевым 1-е место по победам в году
Теннис / ATP

Грек Стефанос Циципас, посеянный на турнире в Мадриде (Испания) под восьмым номером, в матче третьего круга обыграл испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:3, 6:4. Эта победа стала для теннисиста из Греции 25-й в текущем сезоне на турнирах серии ATP, благодаря чему он догнал занимающего по этому показателю первую строчку россиянина Даниила Медведева, завершившего выступления уже в первом матче соревнований.

Продолжительность поединка составила 1 час 26 минут. Циципас 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Вердаско 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Соперником Циципаса по четвертьфиналу станет победитель матча Хуберт Хуркач (Польша) — Александр Зверев (3, Германия).

09 мая 2019 года, четверг. 19:05 МСК
Мадрид (м). 3-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
9
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
2 : 0
Фернандо Вердаско
38
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
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