Циципас одолел Вердаско и теперь делит с Медведевым 1-е место по победам в году

Грек Стефанос Циципас, посеянный на турнире в Мадриде (Испания) под восьмым номером, в матче третьего круга обыграл испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:3, 6:4. Эта победа стала для теннисиста из Греции 25-й в текущем сезоне на турнирах серии ATP, благодаря чему он догнал занимающего по этому показателю первую строчку россиянина Даниила Медведева, завершившего выступления уже в первом матче соревнований.



Продолжительность поединка составила 1 час 26 минут. Циципас 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Вердаско 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.



Соперником Циципаса по четвертьфиналу станет победитель матча Хуберт Хуркач (Польша) — Александр Зверев (3, Германия).