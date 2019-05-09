Федерер: каким-то образом мне удалось вытащить почти проигранный матч

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, в трёх сетах обыгравший француза Гаэля Монфиса, отыгравшись с двух матчболов в ходе второй партии, подвёл итоги поединка.



«Гаэль провёл хорошую работу, не опустив рук после проигранного со счётом 0:6 первого сета. Наверное, ему пригодились знания, полученные во вчерашнем матче, где он тоже крупно проиграл в первой партии — 1:6. Это помогло ему сохранить спокойствие.



Что касается меня, то я старался продолжать играть так же, как и в начале матча, но было трудно. Затем произошёл тяжёлый отрезок, когда я проиграл пять геймов подряд в концовке второго — начале третьего сета. Я проигрывал сначала со счётом 0:3, затем — 1:4, и перспективы были не самые радужные.



Но мне удалось вернуться в игру и довести дело до тай-брейка. Перед этим я отыграл матчбол, подавая вторым мячом, что было очень стрессовым моментом. Но я справился, здорово отыграл тай-брейк, отлично подавая и принимая. Поэтому очень рад, что мне каким-то образом удалось вытащить этот почти проигранный матч», — сказал Федерер в интервью ATP.