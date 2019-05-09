Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Вторая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль в матче третьего круга турнира в Мадриде (Испания) обыграл американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 6:4. Счёт личных встреч стал 2-0 в пользу испанского теннисиста.



Продолжительность поединка составила 1 час 35 минут. Надаль 6 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету американского теннисиста 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк-пойнт, который ему не удалось реализовать.



За выход в полуфинал «Мастерса» Надаль поспорит со швейцарцем Стэном Вавринкой, переигравшим шестого сеяного турнира, японца Кея Нисикори, — 6:3, 7:6 (7:3).



Действующим чемпионом турнира в Мадриде является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4.