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Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде
Теннис / ATP

Вторая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль в матче третьего круга турнира в Мадриде (Испания) обыграл американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 6:4. Счёт личных встреч стал 2-0 в пользу испанского теннисиста.

Продолжительность поединка составила 1 час 35 минут. Надаль 6 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету американского теннисиста 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк-пойнт, который ему не удалось реализовать.

За выход в полуфинал «Мастерса» Надаль поспорит со швейцарцем Стэном Вавринкой, переигравшим шестого сеяного турнира, японца Кея Нисикори, — 6:3, 7:6 (7:3).

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4.

09 мая 2019 года, четверг. 21:00 МСК
Мадрид (м). 3-й круг
Матч окончен
Фрэнсис Тиафо
37
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
0 : 2
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
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