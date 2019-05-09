Федерер выигрывает 20 и более матчей на протяжении 19 сезонов подряд

Победа над французом Гаэлем Монфисом в матче третьего круга «Мастерса» в Мадриде (Испания) стала для третьей ракетки планеты Роджера Федерера 20-й в текущем сезоне. Швейцарский теннисист переходит эту отметку каждый год на протяжении 19 лет.



Однако по результатам нынешнего сезона Федерер занимает только четвёртое место по числу выигранных матчей на турнирах серии ATP. На одну строчку выше 37-летнего швейцарца располагается проводящий лучший сезон в карьере аргентинский теннисист Гидо Пелья, занимающий 26 позицию мирового рейтинга. На его счету 22 победы.



Лидируют по этому показателю россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас, побеждавшие по 25 раз. Однако теннисист из Греции имеет возможность выйти в единоличные лидеры уже завтра. Но для этого ему необходимо обыграть четвёртую ракетку планеты немца Александра Зверева.



Роджер Федерер поспорит за выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде с пятым сеяным турнира австрийцем Домиником Тимом, переигравшим итальянца Фабио Фоньини (10) – 6:4, 7:5.

