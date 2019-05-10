Федерер: хочу сыграть с Надалем в финале турнира в Мадриде

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал о том, что ему очень хотелось бы выйти в финал «Мастерса» в Мадриде и он с удовольствием сразился бы в нём с испанцем Рафаэлем Надалем.



«У меня было не так много шансов победить Рафу в последние три года на грунте, так что годы быстро уходят. Конечно, я помню финал десятилетней давности здесь, в Мадриде. Это, несомненно, один из моих лучших матчей на грунте. Тогда я сыграл уверенно.



Да, конечно, я хотел бы снова сыграть здесь финале с Надалем, хотя понимаю, что это сложный вызов. Было бы интересно провести матч с Рафой в начале его карьеры, а затем в самом конце и сравнить, чем всё это закончится. Если бы я сказал, что не хочу играть с Надалем на грунте, думаю, я был бы неправ, потому что для всех нас, игроков, он является образцом на этом покрытии», — приводит слова Федерера Tennis World USA.