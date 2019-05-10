Победы Федерера, Тима и Циципаса — в обзоре третьего круга турнира в Мадриде

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире в Мадриде (Испания) под четвёртым номером, в матче третьего круга одолел Гаэля Монфиса из Франции (15) — 6:0, 4:6, 7:6 (7:3). Продолжительность поединка составила 2 часа 3 минуты.



За выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде Федерер поспорит с пятым сеяным турнира австрийцем Домиником Тимом, переигравшим итальянца Фабио Фоньини (10) – 6:4, 7:5.



Одержал победу в матче третьего круга и грек Стефанос Циципас (8). Он оказался сильнее испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:3, 6:4. Его соперником по четвертьфиналу станет немец Александр Зверев (3), в двухчасовом поединке одолевший поляка Хуберта Хуркача — 3:6, 6:4, 6:4.

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