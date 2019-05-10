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Стали известны кандидаты на звание лучшей теннисистки апреля

Стали известны кандидаты на звание лучшей теннисистки апреля
Теннис / WTA

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку апреля 2019 года. На это звание претендуют чешка Петра Квитова, американка Мэдисон Кис и хорватка Петра Мартич.

Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.

По итогам января 2019 года лучшим игроком была признана первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака. В феврале в голосовании первенствовала швейцарка Белинда Бенчич, в марте — австралийка Эшли Барти.

В категории «Прорыв месяца» представлены швейцарка Хиль Белен Тайхман, чешка Каролина Мухова, американка Аманда Анисимова и Мария Саккари из Греции.

В январе в этой номинации первенствовала украинская теннисистка Даяна Ястремская. В феврале лучшей стала Се Шувэй из Китайского Тайбэя, в марте — канадка Бьянка Андрееску.

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