Медведев и Демолинер снялись с четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев и представитель Бразилии Марсело Демолинер снялись с турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания) в парном разряде. Сегодня, 10 мая, они должны были сыграть в четвертьфинале с голландцем Жан-Жюльеном Роже и румыном Хорей Тецэу.

Накануне Даниил и Марсело оказались сильнее испанцев Роберто Карбальес-Баэны и Хауме Мунара – 7:6 (7:5), 7:5.

В полуфинале Роже и Тецэу сыграют с голландцем Весли Колхофом и греком Стефаносом Циципасом.

Действующими чемпионами соревнований являются Никола Мектич из Хорватии и Александр Пейя, представляющий Австрию.

Ранее Даниил Медведев выбыл из борьбы в одиночном разряде. В первом круге он уступил аргентинцу Гидо Пелье со счётом 2:6, 6:1, 3:6. Действующим чемпионом Madrid Mutua Open является немецкий теннисист Александр Зверев.