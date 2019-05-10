Осака: рейтинг меня не волнует

Японка Наоми Осака, уступившая в четвертьфинале турнира в Мадриде (Испания) швейцарке Белинде Бенчич со счётом 6:3, 2:6, 5:7, прокомментировала возможную потерю лидерства в рейтинге WTA. Её может обойти румынка Симона Халеп, если завоюет титул в столице Испании.

«Мне говорили, что если я дойду до полуфинала, то останусь на первой строчке. Конечно, мне этого хотелось. Я думала об этом во время игры, хотя этого делать не стоило. Могу сказать вам, ребята, что рейтинг меня не волнует. Но, если честно, я хотела бы сыграть на „Ролан Гаррос“ в статусе первой ракетки мира, потому что раньше никогда не выступала на турнирах „Большого шлема“, будучи лидером посева. За последние недели стала заметна разница между первой и второй строчками.

Я показываю свой лучший теннис, когда нахожусь в спокойном состоянии. Сегодня этого не было. Нужно извлечь урок", — цитирует Осаку официальный сайт тура.

В полуфинале турнира в Мадриде Бенчич сыграет с Халеп.