Джокович: по ходу матча с Шарди я нервничал

Серб Новак Джокович прокомментировал победу над французом Жереми Шарди в третьем круге «Мастерса» в Мадриде со счётом 6:1, 7:6 (7:2).



«Я не в первый раз в карьере переживаю такие взлёты и падения. Я стараюсь выступать как можно стабильнее, чтобы не вдаваться в крайности. Но сейчас все демонстрируют свой лучший теннис, когда играют с топ-теннисистами.



Я хорошо себя чувствовал на корте и провёл отличный матч. Конечно, я знал счёт наших противостояний. Тот факт, что я ещё не разу ему не проиграл, придавал мне уверенности. Но он играл прекрасно. Конечно, по ходу матча я нервничал. Это нормально, ведь он вёл в счёте во втором сете. Я всё время догонял. Жереми был в одном очке от выигрыша сета. Конечно, я переживал в тот момент. Но в целом всё было нормально.



Я постепенно прибавляю. Хотелось бы выйти на пик формы к «Ролан Гаррос», но и на предшествующих ему турнирах хочется пройти как можно дальше", — цитирует Джоковича официальный сайт тура.

В четвертьфинале Новак сыграет с хорватом Марином Чиличем.