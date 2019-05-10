А. Зверев: рад показать, что я всё ещё один из лучших в мире

Действующий чемпион «Мастерса» в Мадриде немец Александр Зверев прокомментировал победу над поляком Хубертом Хуркачем в третьем круге со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

«С турниром в Мадриде у меня связаны прекрасные воспоминания. Я всегда здорово играл здесь, поэтому был так рад вернуться и показать, что я всё ещё один из лучших игроков мира.

Мне была очень нужна эта победа, потому что в предыдущих поединках я проигрывал, имея матчболы: 5:7 и 6:7 в третьем сете. Мне был нужен такой матч. Я уступал с брейком во втором и третьем сетах, но всё же нашёл путь к победе", — приводит слова Зверева официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Александр поспорит с греком Стефаносом Циципасом. Турнир завершится 12 мая.