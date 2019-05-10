Джокович без борьбы вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

Хорватский теннисист Марин Чилич, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания) под девятым номером, снялся с соревнований. Сегодня, 10 мая, в четвертьфинале он должен был сыграть с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (1).
За выход в финал уроженец Белграда поспорит с победителем противостояния Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Доминик Тик (Австрия, 5).
Соревнования с призовым фондом € 7 279 270 завершатся 12 мая.
В 2018 году чемпионом турнира в Мадриде стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл Тима со счётом 6:4, 6:4.
Ранее Джокович вышел на пятое место в истории ATP по количеству недель, проведённых на первой строчке мирового рейтинга. 31-летний теннисист удерживает лидерскую позицию уже 250-ю неделю.
10 мая 2019 года, пятница. 13:00 МСК
Мадрид (м). 1/4 финала
Матч окончен
1
Новак Джокович
Н. Джокович
0 : 0
Rt
11
Марин Чилич
М. Чилич
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|2
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