Джокович без борьбы вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

Хорватский теннисист Марин Чилич, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания) под девятым номером, снялся с соревнований. Сегодня, 10 мая, в четвертьфинале он должен был сыграть с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (1).

За выход в финал уроженец Белграда поспорит с победителем противостояния Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Доминик Тик (Австрия, 5).

Соревнования с призовым фондом € 7 279 270 завершатся 12 мая.



В 2018 году чемпионом турнира в Мадриде стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл Тима со счётом 6:4, 6:4.

Ранее Джокович вышел на пятое место в истории ATP по количеству недель, проведённых на первой строчке мирового рейтинга. 31-летний теннисист удерживает лидерскую позицию уже 250-ю неделю.

