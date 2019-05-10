Чилич объяснил отказ от встречи с Джоковичем на турнире в Мадриде

Хорватский теннисист Марин Чилич прокомментировал решение сняться с турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания). Сегодня, 10 мая, в четвертьфинале он должен был сыграть с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Дорогие болельщики, организаторы турнира в Мадриде, Новак Джокович. К сожалению, я вынужден сняться с сегодняшнего матча. У меня была ужасная ночь из-за пищевого отравления. Я невероятно расстроен тем, что моё пребывание в Мадриде закончилось именно так. Спасибо за поддержку», — написал Чилич в своём «твиттере».

За выход в финал Джокович поспорит с победителем противостояния Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Доминик Тик (Австрия, 5).

В 2018 году чемпионом турнира в Мадриде стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл Тима со счётом 6:4, 6:4.