Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Халеп — Бенчич на турнире в Мадриде

Сегодня, 10 мая, состоится полуфинальный матч турнира Premier Mandatory в Мадриде (Испания), в котором сыграют румынка Симона Халеп, посеянная под третьим номером, и представительница Швейцарии Белинда Бенчич. Начало поединка запланировано на 15:30 мск.



По личным встречам впереди швейцарка — 2-1



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Бенчич в Мадриде.



Победительница этого матча в финале поспорит либо с американкой Слоан Стивенс (8), либо с голландкой Кики Бертенс (7). Соревнования завершатся 11 мая.



В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

Шанс Халеп сместить Осаку с первой строчки и возвращение Федерера на грунт Завершение карьеры Давида Феррера, 50 побед Рафаэля Надаля в Мадриде и неудачное возвращение Хуана Мартина дель Потро после травмы.