Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Федерер — Тим в Мадриде

Сегодня, 10 мая, состоится четвертьфинальный матч турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в котором сыграют швейцарец Роджер Федерер, посеянный под четвёртым номером, и австриец Доминик Тим (5). Начало поединка запланировано на 18:00 мск.



По личным встречам впереди 25-летний австриец — 3-2.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Тим в Мадриде.

Победитель этого поединка за выход в финал поспорит с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Соревнования с призовым фондом € 7 279 270 завершатся 12 мая.



В 2018 году чемпионом турнира в Мадриде стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4.

Федерер — о выигрыше сета со счётом 6:0: так продолжаться не могло