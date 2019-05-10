Федерер: не думаю, что меня недооценивают

Швейцарец Роджер Федерер оценил свой старт в грунтовом сезоне. Он вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде, где сыграет с австрийцем Домиником Тимом.



«Не думаю, что кто-нибудь меня недооценивает, ведь я выступаю не после травмы. Я хорошо начал год. В Мадриде всё очень быстро. Я уже побеждал здесь раньше. Думаю, игроки знают, что я в последние годы не так часто выступал на грунте, но это не делает меня менее опасным.



В теннисе возможно всё. Можно сыграть очень хорошо или очень плохо. Но тяжело просто выйти и показать невероятный теннис. Мне нужно вновь привыкнуть к игре на грунте, это нормально. У меня не так много времени, так что нужно принять ошибки, которые я обычно не делаю, и двигаться дальше", — приводит слова Федерера официальный сайт тура.

Турнир в Мадриде завершится 12 мая.

