Кудерметова и Воскобоева не смогли выйти в финал турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Казахстана Галина Воскобоева не смогли пробиться в финал турнира в Мадриде (Испания) в парном разряде. В полуфинале они проиграли чешке Барборе Стрыцовой и Се Шувэй из Китайского Тайбэя, посеянным под пятым номером, со счётом 4:6, 6:4, [7:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.



Вероника и Галина 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

В финале Кудерметова и Воскобоева сыграют с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань, получившими шестой номер посева.

Турнир с призовым фондом € 7 021 128 завершится 11 мая.