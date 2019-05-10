Джокович: рад, что на полуфинал я выйду свежим

Серб Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде. Его соперник по четвертьфиналу — хорват Марин Чилич — снялся с турнира из-за пищевого отравления.

«Марин — топ-теннисист и мой хороший друг. Он написал мне сообщение и сказал, что отравился. Надеюсь, он восстановится к турниру в Риме. Что касается меня, то я старался размяться и подготовиться к игре. Я вышел на корт, потренировался около часа и хорошенько вспотел. Рад, что на полуфинал я выйду свежим», — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.



За выход в финал уроженец Белграда поспорит с победителем противостояния Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Доминик Тик (Австрия, 5). Турнир завершится 12 мая.

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