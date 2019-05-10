Аннакон: Федерер не играл три года на грунте? Он играл на нём всю жизнь

Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, оценил его выступления на грунте. Напомним, Роджер выступает на этом покрытии впервые за три сезона.



«То, что Роджер долго не играл на грунте не отменяет того, что он играл на нём всю свою предыдущую жизнь. Он знает, как передвигаться, как бить… К тому же, у него было три недели на подготовку к этому турниру. Уверен, с ним всё в порядке», – цитирует Аннакона Tennis World USA.



В стартовых двух матчах на Madrid Mutua Open 37-летний теннисист обыграл французов Ришара Гаске и Гаэля Монфиса. Сегодня Федерер сыграет в четвертьфинале. Его соперником станет представитель Австрии Доминик Тим.

«Чемпионат проведёт текстовую трансляцию матча Федерер – Тим в Мадриде.