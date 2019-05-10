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Тим отыграл два матчбола у Федерера и вышел на Джоковича в 1/2 финала в Мадриде

Тим отыграл два матчбола у Федерера и вышел на Джоковича в 1/2 финала в Мадриде
Теннис / ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим добыл волевую победу в четвертьфинальном матче Madrid Mutua Open со швейцарцем Роджером Федерером — 3:6, 7:6 (13:11), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. На счету Тима 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейка из 12. Федерер отметился 6 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 2 брейками.

За выход в финал «Мастерса» в Мадриде Доминик поспорит с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Стоит отметить, что серб сегодня на корт не выходил — его соперник по четвертьфиналу Марин Чилич снялся с соревнований из-за отравления.

Действующим чемпионом соревнований в Мадриде является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил австрийца Доминика Тима — 6:4, 6:4.

10 мая 2019 года, пятница. 18:10 МСК
Мадрид (м). 1/4 финала
Матч окончен
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 : 2
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
1 2 3
           
6 6 11 4
3 7 13 6
           
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