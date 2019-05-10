Тим отыграл два матчбола у Федерера и вышел на Джоковича в 1/2 финала в Мадриде

Австрийский теннисист Доминик Тим добыл волевую победу в четвертьфинальном матче Madrid Mutua Open со швейцарцем Роджером Федерером — 3:6, 7:6 (13:11), 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. На счету Тима 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейка из 12. Федерер отметился 6 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 2 брейками.
За выход в финал «Мастерса» в Мадриде Доминик поспорит с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Стоит отметить, что серб сегодня на корт не выходил — его соперник по четвертьфиналу Марин Чилич снялся с соревнований из-за отравления.
Действующим чемпионом соревнований в Мадриде является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил австрийца Доминика Тима — 6:4, 6:4.
10 мая 2019 года, пятница. 18:10 МСК
Мадрид (м). 1/4 финала
Матч окончен
3
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 : 2
5
Доминик Тим
Д. Тим
|1
|2
|3
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|6
|6 11
|4
|
|3
|7 13
|6
Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться
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