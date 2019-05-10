С. Уильямс стартует в Риме матчем с квалифаером, Павлюченкова — с Векич

В Риме (Италия) состоялась жеребьёвка женского турнира категории Premier Mandatory, который пройдёт с 13 по 19 мая.



Первая ракетка мира японка Наоми Осака (1) стартует матчем во втором круге с победительницей пары Доминика Цибулкова (Словакия) — Александра Саснович (Беларусь).



Чешка Петра Квитова (2) сыграет с украинкой Лесей Цуренко или Юлией Путинцевой из Казахстана.



Стоит отметить возвращение в тур американки Серены Уильямс. 37-летняя теннисистка узнает имя своей соперницы позже — она сыграет с квалифаером.



Россиянка Дарья Касаткина встретится с одной из победительниц квалификации, а уже в третьем круге может встретиться с румынкой Симоной Халеп. Анастасия Павлюченкова сыграет с Донной Векич из Хорватии.



Напомним, в 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла Халеп — 6:0, 6:4. Защиту титула она начнёт во втором круге. Её соперницей станет Виктория Азаренко из Беларуси или Чжан Шуай из Китая.