Медведев сыграет с Кирьосом на старте турнира в Риме, Хачанов – снова с Сонего

В Риме (Италия) состоялась жеребьёвка мужского турнира категории «Мастерс», который пройдёт с 13 по 19 мая.



Первая ракетка мира серб Новак Джокович стартует во втором круге матчем с победителем пары Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Денис Шаповалов (Канада).



Испанец Рафаэль Надаль (2) сыграет с французом Ришаром Гаске или его соотечественником Жереми Шарди.



Швейцарец Роджер Федерер, как и другие представители топ-8 посева, начнёт своё выступление во втором раунде. Его соперником станет Фрэнсис Тиафо из США или португалец Жоау Соуза.



Россиянин Даниил Медведев (12) в первом раунде соревнований сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, а Карен Хачанов померяется силами с итальянцем Лоренцо Сонего. Напомним, Карен и Лоренцо встречались в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло – со счётом 7:6 (7:4), 6:4 победил Сонего.



Напомним, в 2018 году победителем турнира в Риме стал Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.