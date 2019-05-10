Циципас обыграл Зверева и вышел в полуфинал Madrid Mutua Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас (8) стал третьим полуфиналистом престижных соревнований категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В трёх партиях он обыграл немецкого теннисистка Александра Зверева (3) со счётом 7:5, 3:6, 6:2.



Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут. На счету Циципаса 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 8. Зверев отметился 8 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 1 брейком.



За выход в финал турнира Циципас поспорит с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Стэн Вавринка (Швейцария).



Действующим чемпионом соревнований в Мадриде является Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4.

Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться «Мастерс» в Мадриде – важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Даже Федерер заявился на этот турнир после трёхлетней паузы.