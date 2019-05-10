Циципас обыграл Зверева и вышел в полуфинал Madrid Mutua Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас (8) стал третьим полуфиналистом престижных соревнований категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В трёх партиях он обыграл немецкого теннисистка Александра Зверева (3) со счётом 7:5, 3:6, 6:2.
Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут. На счету Циципаса 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 8. Зверев отметился 8 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 1 брейком.
За выход в финал турнира Циципас поспорит с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Стэн Вавринка (Швейцария).
Действующим чемпионом соревнований в Мадриде является Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4.
10 мая 2019 года, пятница. 20:40 МСК
Мадрид (м). 1/4 финала
Матч окончен
9
Стефанос Циципас
С. Циципас
2 : 1
4
Александр Зверев
А. Зверев
|1
|2
|3
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|7
|3
|6
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|5
|6
|2
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