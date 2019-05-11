Надаль разгромил Вавринку и вышел в полуфинал Madrid Mutua Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль посеянный на турнире в Мадриде (Испания) под вторым номером вышел в полуфинал. В двух партиях он уверенно обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:1, 6:2.



Продолжительность поединка составила 1 часа 8 минут. Надаль не выполнил ни одного эйса, и не допустил двойных ошибок. Также он реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Вавринки 3 подачи навылет и 2 двойные ошибки. Взять подачу соперника швейцарец шансов не имел.



За выход в финал Madrid Mutua Open Надаль поспорит с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл немца Александра Зверева. В другом полуфинале сыграют австриец Доминик Тим (4) и серб Новак Джокович (1).



Действующим чемпионом соревнований в Мадриде является Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее австрийца Доминика Тима – 6:4, 6:4.

Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться «Мастерс» в Мадриде – важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Даже Федерер заявился на этот турнир после трёхлетней паузы.