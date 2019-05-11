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Надаль разгромил Вавринку и вышел в полуфинал Madrid Mutua Open

Надаль разгромил Вавринку и вышел в полуфинал Madrid Mutua Open
Теннис / ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль посеянный на турнире в Мадриде (Испания) под вторым номером вышел в полуфинал. В двух партиях он уверенно обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:1, 6:2.

Продолжительность поединка составила 1 часа 8 минут. Надаль не выполнил ни одного эйса, и не допустил двойных ошибок. Также он реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Вавринки 3 подачи навылет и 2 двойные ошибки. Взять подачу соперника швейцарец шансов не имел.

За выход в финал Madrid Mutua Open Надаль поспорит с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл немца Александра Зверева. В другом полуфинале сыграют австриец Доминик Тим (4) и серб Новак Джокович (1).

Действующим чемпионом соревнований в Мадриде является Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее австрийца Доминика Тима – 6:4, 6:4.

10 мая 2019 года, пятница. 22:35 МСК
Мадрид (м). 1/4 финала
Матч окончен
Стэн Вавринка
34
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
0 : 2
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3
           
1 2  
6 6  
           
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