Халеп: в ходе турнира мне везло

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала свой выход в финал соревнований в Мадриде. В трёх партиях она обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии — 6:2, 6:7 (2:7), 6:0.



«На таком уровне вполне нормально, что каждый матч получается тяжелейшим. Счастлива, что предыдущие мои игры были достаточно быстрыми. Можно сказать, что мне повезло. Тем не менее каждый раз, выходя на корт, я готова к тому, что матч будет длиться три часа.



Что касается проигранного тай-брейка, то мне кажется, что я слишком спешила. Когда же счёт стал 0:4, я немного потеряла уверенность в себе. Проиграв вторую партию, я дала себе установку: игра начинается заново, нужно просто бороться за каждый из розыгрышей.



Кроме того, по итогам второй партии я сделала общий анализ, придя к выводу, что Белинда слишком часто стояла в корте, получая возможности для атаки. Я должна была отодвинуть её чуть дальше от дальней линии. Это помогло», — цитирует Халеп официальный сайт WTA.