Тим: сложно придумать испытание тяжелее, чем завтрашний матч с Джоковичем

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал предстоящий полуфинальный матч Madrid Mutua Open, в котором он встретится с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.



«Испытание сегодня было тяжелейшим, однако завтра, безусловно, будет новая игра, совсем другая игра. Я играл с Новаком в предыдущие два года, но, думаю, он был не в лучших своих кондициях. Теперь он в полном порядке. Он выиграл три последних турнира «Большого шлема» и снова находится на вершине рейтинга ATP. Сложно придумать испытание сложнее.



Я постараюсь сохранить хороший импульс и настрой который у меня есть сейчас, и выложиться снова на максимум», – цитирует Доминика официальный сайт АТР.



Напомним, в четвертьфинальном поединке Тим добыл волевую победу над швейцарцем Роджером Федерером. По ходу встречи он отыграл два матчбола.



Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться «Мастерс» в Мадриде – важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Даже Федерер заявился на этот турнир после трёхлетней паузы.