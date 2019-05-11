Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал предстоящий полуфинальный матч Madrid Mutua Open, в котором он встретится с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.
«Испытание сегодня было тяжелейшим, однако завтра, безусловно, будет новая игра, совсем другая игра. Я играл с Новаком в предыдущие два года, но, думаю, он был не в лучших своих кондициях. Теперь он в полном порядке. Он выиграл три последних турнира «Большого шлема» и снова находится на вершине рейтинга ATP. Сложно придумать испытание сложнее.
Я постараюсь сохранить хороший импульс и настрой который у меня есть сейчас, и выложиться снова на максимум», – цитирует Доминика официальный сайт АТР.
Напомним, в четвертьфинальном поединке Тим добыл волевую победу над швейцарцем Роджером Федерером. По ходу встречи он отыграл два матчбола.
Тим: сложно придумать испытание тяжелее, чем завтрашний матч с Джоковичем