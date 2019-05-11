Победы Надаля и Циципаса — в обзоре матчей 1/4 финала в Мадриде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Мадриде (Испания) под вторым номером, вышел в полуфинал. В двух партиях он уверенно обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 часа 8 минут.

За выход в финал Madrid Mutua Open Надаль поспорит с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который в трёх партиях он обыграл немецкого теннисистка Александра Зверева (3) со счётом 7:5, 3:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут.

В другом полуфинале сыграют австриец Доминик Тим (4) и серб Новак Джокович (1).

Действующим чемпионом соревнований в Мадриде является Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4.