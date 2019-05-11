А. Зверев: Циципас меня удивил

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от грека Стефаноса Циципаса со счётом 5:7, 6:3, 2:6 в четвертьфинале турнира в Мадриде (Испания).

«Он сыграл очень хорошо. Циципас здорово прибавил. У него отличная подача, он меня удивил. Второй удар он наносит агрессивно, поэтому было непросто. Думаю, в первых двух сетах я смотрелся очень хорошо. Если бы в третьей партии я лучше действовал на брейк-пойнтах, возможно, повёл бы с брейком и выиграл матч. Но на всё есть причины», — цитирует Зверева официальный сайт ATP.

За выход в финал турнира Циципас поспорит со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее разгромил швейцарца Стэна Вавринку — 6:1, 6:2.