Надаль в Мадриде стал полуфиналистом «Мастерсов» в 70-й раз в карьере

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Мадриде (Испания) под вторым номером, пробился в 1/2 финала. В двух партиях он разгромил швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:1, 6:2.

Надаль вышел в 11-й полуфинал на турнире и в 70-й – на всех «Мастерсах». По количеству «Мастерс»-полуфиналов за Рафаэлем следуют швейцарец Роджер Федерер (64) и серб Новак Джокович (62).

Следующим соперником Надаля станет грек Стефанос Циципас, в четвертьфинале переигравший представителя Германии Александра Зверева. Испанец выиграл у 20-летнего уроженца Афин все три предыдущих матча.

В 2018 году чемпионом соревнований Madrid Mutua Open стал Зверев. В финале он выиграл у австрийца Доминика Тима — 6:4, 6:4.