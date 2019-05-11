Циципас: когда играешь с таким настроем, можешь творить чудеса

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от победы со счётом 7:5, 3:6, 6:2 в четвертьфинальном матче с немцем Александром Зверевым на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

«Я счастлив и доволен игрой. Думаю, одержал заслуженную победу. Я действовал очень хорошо, на корте чувствовал себя комфортно. А когда играешь с таким настроем, можешь творить чудеса. Я действительно наслаждаюсь теннисом. Надеюсь добиться ещё больших успехов.

Когда люди приветствуют меня, с радостью наблюдают, как играю, это придаёт дополнительную мотивацию. Очень приятная атмосфера. Рад, что болельщики поддерживают меня", — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

За выход в финал уроженец Афин поборется с испанцем Рафаэлем Надалем.