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Циципас: когда играешь с таким настроем, можешь творить чудеса

Циципас: когда играешь с таким настроем, можешь творить чудеса
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от победы со счётом 7:5, 3:6, 6:2 в четвертьфинальном матче с немцем Александром Зверевым на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

«Я счастлив и доволен игрой. Думаю, одержал заслуженную победу. Я действовал очень хорошо, на корте чувствовал себя комфортно. А когда играешь с таким настроем, можешь творить чудеса. Я действительно наслаждаюсь теннисом. Надеюсь добиться ещё больших успехов.

Когда люди приветствуют меня, с радостью наблюдают, как играю, это придаёт дополнительную мотивацию. Очень приятная атмосфера. Рад, что болельщики поддерживают меня", — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

За выход в финал уроженец Афин поборется с испанцем Рафаэлем Надалем.

Победы Надаля и Циципаса — в обзоре матчей 1/4 финала в Мадриде
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