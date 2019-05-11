Надаль похвалил Циципаса перед полуфинальным матчем на турнире в Мадриде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль подвёл итоги четвертьфинального матча на турнире Madrid Mutua Open, в котором он разгромил швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:1, 6:2. За выход в финал вторая ракетка мира поборется с греком Стефаносом Циципасом.

«Этот матч могу оценить положительно. Я доволен тем, как играл. В целом всё прошло отлично. Я счастлив, что прошёл дальше.

Стефанос хорошо играет. На прошлой неделе он победил на турнире в Эшториле и на этой неделе выиграл несколько отличных матчей. Циципас уверенно прошёл в полуфинал. Поединок будет трудным, постараюсь сыграть как можно лучше. Это и есть моя цель в предстоящей встрече", — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

Напомним, во втором полуфинале «Мастерса» в Мадриде встретятся серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим.