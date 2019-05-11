Бертенс рассказала о переломном моменте в полуфинале турнира в Мадриде

Голландская теннисистка Кики Бертенс оценила игру в полуфинальном матче турнира в Мадриде (Испания) c американкой Слоан Стивенс, где одержала победу со счётом 6:2, 7:5. В финале она сыграет с румынкой Симоной Халеп.

«Мне нравится выступать здесь. Люблю грунт. В матче со Стивенс нужно всегда быть готовым к тому, что она может наносить невероятные удары. Здорово, когда во втором сете при счёте 4:5 я сделала брейк и поборолась за победу.

С Халеп будет тяжёлая битва. Она тоже любит грунт. В прошлом у нас с Симоной были серьёзные противостояния. С нетерпением жду этой встречи", — цитирует Бертенс официальный сайт WTA.

В случае победы в финале Халеп вернёт себе звание первой ракетки мира, которым сейчас обладает японка Наоми Осака.