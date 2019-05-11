Текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча Джокович — Тим в Мадриде

Сегодня, 11 мая, пройдёт полуфинальный матч турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в котором встретятся серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, и австриец Доминик Тим (5). Начало поединка запланировано на 17:00 мск.



По личным встречам впереди 31-летний уроженец Белграда — 5-2.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Тим в Мадриде.

Победитель этого матча в финале поборется за титул либо с греком Стефаносом Циципасом, либо с испанцем Рафаэлем Надалем.

Турнир с призовым фондом € 7 279 270 завершится 12 мая. В 2018 году чемпионом Madrid Mutua Open стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл Тима со счётом 6:4, 6:4.