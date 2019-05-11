Энди Маррей может сыграть на Уимблдоне

Экс первая ракетка планеты из Великобритании Энди Маррей может принять участие в Уимблдоне-2019, который начнётся 1 июля. По информации Tennis World USA, британец может успеть восстановиться к домашнему турниру «Большого шлема».



Пока речь идёт только об участии в парном разряде. Энди Маррей планирует выступить вместе с братом — Джейми. Теннисист надеется, что сможет сыграть ещё на одном британском турнире — Queen's Club Championships. Маррей пока рассматривает только участие в паре.



Большую часть прошлого сезона Энди восстанавливался после первой операции на тазобедренном суставе. Накануне старта Открытого чемпионата Австралии он заявил о скором завершении карьеры, однако после поражения в матче первого круга заявил, что продолжит бороться с повреждением и готов на повторную операцию.