Циципас назвал самые сильные стороны Надаля, Федерера и Джоковича

Девятая ракетка планеты грек Стефанос Циципас рассказал о трудностях, с которыми ему приходилось сталкиваться в матчах с испанцем Рафаэлем Надалем, а также назвал главные качества, которые он бы позаимствовал у игроков из топ-3.



«Играя с Надалем, чувствуешь его энергию, исходящую с другой стороны сетки. Никогда в жизни не испытывал ничего подобного в матчах с любым другим игроком. Когда в Барселоне его поддерживала домашняя публика, сделать что-то с ним было очень сложно.



Надаль обладает даром, благодаря которому может вкладывать столько энергии и самоотверженности и способен сохранять хладнокровие в каждом игровом моменте. Поэтому он и доминировал в туре так много лет. Думаю, он единственный игрок, кторый никогда не выходил из первой десятки за все эти годы, и это невероятно.



Какие самые сильные стороны игроков из первой тройки хотел бы обрести? Характер Надаля, подачу Федерера и удар слева — Джоковича», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.