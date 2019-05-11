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Димитров ведёт переговоры с двумя экс-первыми ракетками мира

Димитров ведёт переговоры с двумя экс-первыми ракетками мира
Теннис / ATP

Болгарский теннисист Григор Димитров, прекративший сотрудничество со специалистом Дани Валверду, рассматривает кандидатуры двух экс-первых ракеток мира немца Бориса Беккера и американца Андре Агасси на роль своего нового тренера. Об этом пишет Novinite.

Главным кандидатом является Беккер. В период с 2013 по 2016 год он был тренером сербского теннисиста Новака Джоковича, и их партнёрство привело к трём титулам Большого шлема.

Димитров также ждёт ответа от Андре Агасси. Но этот вариант выглядит менее реалистичным, поскольку в таком случае американцу придётся проводить много времени в разъездах. А Агасси заявлял, что не желает круглый год быть вдали от своей семьи.

Под руководством своего предыдущего наставника Дани Валверду Димитров выиграл «Мастерс» в Цинциннати и Итоговый турнир в 2017 году.

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