Россиянка Гаспарян снялась в ходе матча с чемпионкой US Open на турнире в Риме

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не сумела доиграть полуфинальный матч квалификации турнира в Риме (Италия), в котором ей противостояла экс четвёртая ракетка планеты и победительница Открытого чемпионата США 2011 года Саманта Стосур из Австралии.



Встреча продлилась всего 35 минут. При счёте 3:1 в первом сете в пользу Стосур Гаспарян отказалась от продолжения борьбы, сославшись на травму. Несмотря на звёздный статус соперницы, в текущем рейтинге WTA выше находится россиянка. Гаспарян занимает 64-е место, Стосур располагается на 19 позиций ниже.



Соперницей австралийки по матчу за выход в основную сетку турнира в Риме может стать ещё одна представительница России — Вероника Кудерметова. Для этого ей необходимо обыграть шведскую теннисистку Ребекку Петерсон.