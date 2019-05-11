Павлюченкова выложила откровенную фотографию и рассказала, что такое счастье

Победительница 17 турниров WTA (12 — в одиночном разряде), трёхкратная финалистка Кубка Федерации в составе сборной России, победительница трёх юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде 27-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выложила фото в купальнике и сетчатом кроп-топе, а также поделилась мнением, что такое счастье.

«С возрастом понимаешь, насколько важно иметь своё мнение и не зацикливаться на мнении других людей, ведь все видят и понимают жизнь по-разному. Я совершаю ошибки, но это новый урок, который даёт жизнь! В этом и есть счастье, я думаю, это свобода!» — написала Павлюченкова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.