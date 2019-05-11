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Джокович вышел в финал «Мастерса» в Мадриде, в двух сетах обыграв Тима

Джокович вышел в финал «Мастерса» в Мадриде, в двух сетах обыграв Тима
Теннис / ATP

Первая ракетка планеты серб Новак Джокович обыграл в полуфинале турнира в Мадриде (Испания) посеянного под пятым номером австрийца Доминика Тима — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). Счёт личных встреч стал 6-2 в пользу сербского теннисиста.

Продолжительность поединка составила 2 часа 25 минут. Джокович 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету Тима 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Соперником Джоковича по финальному поединку станет победитель матча между вторым сеяным соревнований испанцем Рафаэлем Надалем и восьмым сеяным греком Стефаносом Циципасом.

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является немецкий теннисист Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4.

11 мая 2019 года, суббота. 17:00 МСК
Мадрид (м). 1/2 финала
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2 : 0
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
1 2 3
           
7 7 7 7  
6 2 6 4  
           
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