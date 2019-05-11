Джокович вышел в финал «Мастерса» в Мадриде, в двух сетах обыграв Тима

Первая ракетка планеты серб Новак Джокович обыграл в полуфинале турнира в Мадриде (Испания) посеянного под пятым номером австрийца Доминика Тима — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). Счёт личных встреч стал 6-2 в пользу сербского теннисиста.



Продолжительность поединка составила 2 часа 25 минут. Джокович 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету Тима 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.



Соперником Джоковича по финальному поединку станет победитель матча между вторым сеяным соревнований испанцем Рафаэлем Надалем и восьмым сеяным греком Стефаносом Циципасом.



Действующим чемпионом турнира в Мадриде является немецкий теннисист Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4.