Зверев: теннисисты моложе 20 лет не выиграют «Большой шлем» в ближайшие годы

Четвёртая ракетка планеты немец Александр Зверев объяснил, почему не верит, что теннисисты, которые не достигли 20-летнего возраста, способны бороться за победу на турнирах «Большого шлема» в ближайшем будущем.



«Это сложно. Очень сложно. Я не представляю, чтобы кто-то из столь молодых теннисистов сможет выиграть «Большой шлем» в ближайшие несколько лет. Всё-таки теннис изменился, он намного больше зависит от физических данных. Теперь он стал быстрее.



Поэтому сейчас спортсмену необходимо иметь по-настоящему сильное тело, чтобы соревноваться на самом высоком уровне и побеждать на «Большом шлеме». Это трудно сделать, когда тебе 17-18 лет, поскольку твой организм ещё не сформировался окончательно. Даже я в свои 22 года продолжаю развиваться, так что не вижу предпосылок к тому, чтобы кто-то сделал это в ближайшем будущем», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

